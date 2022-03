Stiri pe aceeasi tema

- Premierul liberal Nicoale Ciuca a semnat ordinul de numire a lui George Lazar, președintele PNL Neamț, in funcția de ministrul secretar de stat la Ministerul Energiei. Ordinul de numire a fost publicat in Monitorul Oficial, dupa ședința de guvern, iar George Lazar iși poate prelua toate atribuțiile.…

- Maria Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, a fost numita la conducerea Departamentului pentru responsabilitate sociala comunitara si grupuri vulnerabile. Decizia de numire a Mariei Madalina Turza in aceasta funcție a fost luata de premierul Nicolae Ciuca. Decizia…

- Iulian Fota a fost numit în functia de secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca, publicata, marti, în Monitorul Oficial.Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Danut Sebastian Neculaescu…

- Ovidiu Alexandru Raetchi a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, luni, in Monitorul Oficial. El il inlocuieste pe Adrian-Cristian Bratu care a fost eliberat, la cerere, din…

- Madalin Voicu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, printr-o decizie semnata de premierul Nicolae Ciuca.Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial, transmite Agerpres.“Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Madalin-Stefan Voicu se numeste…

- Fostul deputat PSD, Madalin Voicu, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, printr-o decizie semnata de premierul PNL Nicolae Ciuca.”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Madalin-Stefan Voicu se numeste in functia de secretar de stat la Ministerul…

- Medicul sucevean Tiberius Bradațan a fost numit oficial in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Decizia semnata de premierul Nicolae Ciuca pentru numirea lui Tiberius Bradațan in aceasta funcție a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 4 ianuarie. Tiberius Bradațan este medic…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Prin aceeasi decizie se stabileste ca Sorin Calin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru…