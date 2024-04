Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Doaga va ocupa funcția de director interimar al Serviciului Vamal al R. Moldova. Decizia a fost luata astazi, 10 aprilie, in cadrul ședinței Guvernului R. Moldova, anunța Noi.md. Viorel Doaga are o experiența de circa 20 de ani in cadrul Serviciului Vamal, iar in 2019 a asigurat interimatul funcției.…

- Petre Pop a fost numit președinte interimar al organizației locale PSD Campia Turzii, dupa ce Avram Gal și-a dat demisia din funcție, pe fondul condamnarii in prima instanța, fiind acuzat de trafic de influența. Petre Pop va coordona activitatea organizației locale pana la desfașurarea Adunarii Generale…

- Cu doar cateva luni inainte de finalul celui de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni, președintele a decis care va fi urmatorul pas in cariera sa politica. Klaus Iohannis a anunțat oficial ca intra in cursa pentru funcția de secretar general al NATO. Klaus Iohannis intra in cursa pentru funcția de…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova nu a mai comunicat cu actuala președinta a țarii din 2015, chiar daca au facut parte din același Guvern și „chiar din același partid”. Vlad Filat nu știe de ce Maia Sandu e suparata pe el, mai ales ca acum 9 ani, la ultima lor discuție, i-a propus sa devina…

- ”Directorul general al Portului Constanta, Florin Vizan, si-a prezentat astazi demisia din functie. Consiliul de Administratie a luat act de aceasta demisie si a mai decis inlocuirea sa cu Mihai Teodorescu, director executiv al APM Constanta”, au precizat reprezentantii Ministerului Transporturilor. …

- Economistul Marius Zinca din Alba Iulia, numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Decizia, publicata in Monitorul Oficial Economistul Marius Zinca din Alba Iulia a fost numit in funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Decizia pentru numirea lui Marius Zinca in funcția de secretar…

- Marcel Simion Mutescu este noul șef al Autoritatii Vamale Romane. Acesta a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Vamale Romane printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu. Astfel, Ion Cupa a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de…