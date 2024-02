Stiri pe aceeasi tema

- Max Eberl va fi noul director sportiv al lui Bayern Munchen incepand cu 1 martie, a anuntat luni campioana en titre din Bundesliga, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Max Eberl, in varsta de 50 de ani, a semnat un contract valabil pana in vara lui 2027 cu gruparea din Munchen. Mult timp director…

- Directorul sportiv al echipei germane de fotbal RB Leipzig, Max Eberl, este tot mai aproape de Bayern Munchen, dupa ce campioana Germaniei a acceptat sa plateasca o indemnizatie de 3,5 milioane de euro in schimbul sau, conform ziarului Bild, citat de DPA, potrivit Agerpres.In acelasi timp, o taxa…

- Propunerea pentru introducerea unei functii noi in structura organizatorica minima necesara cluburilor care solicita licenta pentru Liga 1 si celor participante in competitiile europene a fost aprobata in sedinta Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, potrivit news.ro.”Incepand cu sezonul…

- Fost jucator la FCSB, unde a jucat doar un minut, Florin Achim va fi numit director sportiv la echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare, aflata in prezent la coada clasamentului ligii a III-a. Prezentarea oficiala a acestuia va avea loc luni, 22 ianuarie. In varsta de 32 de ani și originar din Baia Mare,…

- Ringier Media International, trustul media care deține site-uri precum GSP sau Libertatea, a schimbat conducerea. Dmitry Shishkin este numit director executiv, iar Michael Moersch a fost numit director de operațiuni.Citește și: Inca un șoc la GSP: Andrei Niculescu, concediat fara nicio explicație…

- Adrian Nicusor Nica a fost numit in functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim ministrului, printr o decizie a premierului Marcel Ciolacu, publicata joi in Monitorul Oficial, potrivit stiripesurse.ro.Printr o alta decizie, seful Executivului l a eliberat din functia de sef al Corpului…

- Ionut Costin Lupu a fost numit, marti, in functia de director general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , acesta fiind sustinut de PNL Neamt, a declarat presedintele filialei, George Lazar.Domnul Ionut Costin Lupu, medic veterinar si presedinte al Asociatiei Crescatorilor de…

- Comisia Europeana a numit-o miercuri pe Dana Spinanț in funcția de director general al Direcției Generale Comunicare, ea devenind primul cetațean roman care preia conducerea unei Direcții Generale a Comisiei Europene.Comisia Europeana a numit-o pe Dana Spinanț in funcția de director general al Direcției…