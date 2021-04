Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Andreea Moldovan, a anuntat intr-o conferința de presa ca aproximativ 90 de copii sunt internati in spitalele din țara cu cu diverse forme de COVID-19. Dintre aceștia, cinci sunt intubați. Noua copii sunt in stare grava, iar cinci sunt intubați „Sunt…

- Orașul Popești-Leordeni și comuna Tunari se adauga din aceasta seara celorlalte 8 localitați din județul Ilfov care se afla deja in carantina. Rata de infectare cu noul coronavirus din acest județ continua sa creasca și a ajuns vineri la 6,37, cea mai ridicata din țara. Prefectura Ilfov a transmis,…

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in trei schimburi de focuri petrecute in saloane de masaj din Atlanta si dintr-un oras din apropiere, conform informatiilor difuzate de presa americana fara ca, pentru moment, sa fie stabilita o legatura intre incidente, transmite AFP. Primul incident care…

- Femeia de 46 de ani care a intrat in șoc anafilactic la cateva minute dupa ce a fost vaccinata anti-Covid cu serul de la AstraZeneca se simte bine. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, care astazi a susținut o ampla conferința de presa, a vorbit și despre cazul femeii de la Olt,…

- Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, planul privind inaugurarea de autostrazi in 2021, precum și proiectele care vor intra in faza de execuție, potrivit publicației Economica. In acest an, s-ar putea finaliza Autostrada Sebeș – Turda, dupa șapte ani…

- Biroul antifrauda al Uniunii Europene, OLAF, a lansat o ancheta asupra agentiei de protectie a frontierelor a blocului comunitar, Frontex, a confirmat marti un purtator de cuvant, potrivit DPA. “OLAF poate confirma ca a deschis o ancheta privind Frontex”, se arata intr-un comunicat al serviciului de…