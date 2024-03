Gaza, pe drumul pierzaniei Chiar daca Israelul și Hamas sunt de acord cu o incetare a focului, normalitatea nu va reveni in Gaza. Pentru palestinienii care locuiesc acolo, cel mai mare pericol pe termen lung ar putea fi lipsa totala a unui guvern. Din 1949, diferite regimuri au condus enclava, rareori in beneficiul locuitorilor. O Gaza postbelica ar putea […] The post Gaza, pe drumul pierzaniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa discuțiile cu liderii israelieni, secretarul de stat american a criticat dur campania Tzahal in Fașia Gaza. El a mai declarat ca propunerea Hamas privind ostaticii are „neajunsuri”, dar „creeaza spațiu pentru un acord”.

- Rebelii houthi au anuntat joi ca fortele americane si britanice au lansat o a patra runda de lovituri in Yemen, asigurand in acelasi timp ca isi vor continua atacurile asupra navelor din Marea Rosie, transmite AFP. „Agresiunea americano-britanica a vizat guvernoratele Hodeida, Taiz, Dhamar, Al-Bayda…

- Iranul si-a exprimat luni sprijinul pentru apelul lansat de vecinul sau irakian de a se pune capat prezentei pe teritoriul Irakului a coalitiei internationale antijihadiste conduse de SUA, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Suntem convinsi ca fortele armate irakiene au autoritatea si puterea necesare…

- Sora a doi ostatici Hamas, Eli și Yossi Sharabi, a marcat duminica (7 ianuarie) drumul lor spre casa in Tel Aviv cu mai mulți pantofi. Osnat Sharabi Matalon a estimat ca a primit in jur de cinci mii de perechi, donate atat de prieteni, cat și de persoane complet necunoscute. “Vreau ca oamenii sa pașeasca…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,44 dolari sau cu 3,2%, la 78,33 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,45 dolari, sau cu 3,5%, la 72,83 dolari pe baril. Ambele valori de referinta ale petrolului au crescut pentru prima…

- Israelul intenționeaza sa aduca 70.000 de lucratori straini din Republica Moldova, China, India și alte țari pentru a-și intari sectorul construcțiilor, blocat dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Guvernul urmeaza sa aprobe zilele urmatoare un plan de majorare a cotei de lucratori straini la 70.000 de…

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Aviv-ului, chiar daca inamicii s-au angajat in discuții serioase privind un nou armistițiu. Bombardamentele israeliene…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden a sfatuit Israelul sa puna capat campaniei sale terestre din Gaza si sa desfasoare o ofensiva mai bine tintita in razboiul din Gaza, a relatat joi The New York Times (NYT). Biden ar dori ca Israelul sa treaca la aceasta noua…