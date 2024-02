Paradoxul ajutorului umanitar pentru Gaza. Israelul hrănește Hamas Israelul a reacționat la atacul Hamas din 7 octombrie așa cum ar fi facut-o orice alta țara. Și-a inchis granițele pentru a contracara alte acte de terorism și a intreprins acțiuni militare impotriva celor care au inițiat conflictul. Apoi, a permis ca ajutorul umanitar sa intre in Fașia Gaza la doua saptamani dupa atac. A […] The post Paradoxul ajutorului umanitar pentru Gaza. Israelul hranește Hamas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

