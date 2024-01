Stiri pe aceeasi tema

- Madison Marsh, in varsta de 22 de ani, locotenent in Forțele Aeriene ale SUA și masterand la Facultatea Kennedy de Guvernare și Administrație Publica de la Harvard, a fost incoronata Miss America 2024 in cadrul concursului național desfașurat in Orlando, Florida, informeaza CNN, potrivit digi24.ro .

- Madison Marsh, in varsta de 22 de ani, locotenent in Forțele Aeriene ale SUA și masterand la Facultatea Kennedy de Guvernare și Administrație Publica de la Harvard, a fost incoronata Miss America 2024 in cadrul concursului național desfașurat in Orlando, Florida, informeaza CNN.

- Faceți cunoștința cu Madison Marsh – pilotul Forțelor Aeriene care va fi primul ofițer in serviciu activ care va concura pentru titlul de Miss America. Madison Marsh este caștigatoarea concursului Centennial State. Miss Colorado va face istorie in acest weekend concurand pentru titlul de Miss America.…

- Un baiețel de sase ani a fost imbarcat in avionul greșit, din cauza unei greșeli flagrante facute de o companie aeriana. Cazul micuțului Casper amintește de intriga din „Singur Acasa 2”. Casper ar fi trebuit sa plece singur din Philadelphia, cu destinația Fort Myers, Florida, unde il aștepta bunica…

- O comunitate din Tara Galilor este in stare de soc, dupa ce o romanca a fost atacata cu o arma alba. Femeia, in varsta de 29 de ani, mama a doi copii si insarcinata in 37 de saptamani, a fost injunghiata de doua ori de un cunoscut, despre care presa scrie ca e tot roman. […] The post Galerie foto. Tragedie:…

- Controversata afacerista in zona imobiliarelor Alina Sperlea va fi candidata PSD la alegerile pentru Primaria Dumbravita. Consilier local Pro Romania, Sperlea este cunoscuta ca fiind cel mai vocal opozant al actualului primar USR, Horia Bugarin. Desi, potrivit declaratiei de avere, nu deține nimic in…

- USR ataca dur coaliția de guvernare care a respins, in Parlament, proiectul de lege care prevede inființarea DNA-ului Padurilor: „PSD și PNL și-au aratat, inca o data, loialitatea fața de mafia padurilor și mafia gunoaielor”. USR acuza partidele de la guvernare ca sunt de partea infractorilor. „Partidele…

- O racheta ruseasca a avariat o nava civila sub pavilion liberian care intra intr-un port din Marea Neagra, in regiunea Odesa, provocand moartea unei persoane si ranirea altor patru, sustine Kievul. ***UPDATE***Updated #Ukraine naval war timeline -> https://t.co/irUN8WpC8q Nov 4: #Russian Pr.22800 Karakurt…