Cancerul la sân, depistat printr-un test de salivă O echipa de cercetatori a facut un pas semnificativ in depistarea cancerului de san, dezvoltand un nou test de saliva care promite sa fie o metoda rapida și precisa de diagnosticare. Studiul, condus de specialiști de la Universitatea din Florida și de la Universitatea Naționala Yang Ming Chiao Tung din Taiwan, a fost prezentat in […] The post Cancerul la san, depistat printr-un test de saliva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

