- Un spectacol despre marele sculptor Brancuși nu putea sa lipsesca din peisajul cultural al orașului, in 2023, cand Timișoara deține titlul de Capitala Europeana a Culturii și gazduiește cea mai mare expoziție a artistului. Reprezentația este adusa la Sala Capitol de Fundația Culturala ARTMEDIA.

- Cea de-a opta ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Timișoara, se va desfașura in perioada 20 – 24 septembrie in mai multe locații centrale din Timișoara, unde publicul va avea parte de numeroase concerte, spectacole de teatru, activitați pentru copii și alte evenimente menite sa sublinieze multiculturalitatea…

- Am intrat in saptamana debutului de Cupa Mondiala. Șase rugbiști de la SCM USV Timișoara fac parte din lotul Romaniei pentru intrecerea din Franța. Ediția 2023 este a zecea din istoria acestei competiții, care a avut startul in 1987. Țara noastra a participat la opt dintre cele noua ediții disputate…

- Mai este putin peste o luna pana la un eveniment medical deosebit: a VI-a editie a Congresului Național de Fizioterapie. CRAFT va fi locul unde se va desfasura evenimentul stiintific exceptional, intre 6 si 8 octombrie. Fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente din comunitatea fizioterapeutilor,…

- Opera Naționala Romana din Timișoara continua tradiția evenimentelor din Parcul Rozelor și prezinta cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric din regiune. Ediția din acest an a Festivalului de opera și opereta va avea loc in perioada…

- Ediția din acest an a Codru Festival va avea loc la Padurea Bistra de langa Timișoara in perioada 25 – 27 august, iar pe cele cinci scene amenajate la fașa locului spectatorii vor avea parte de concerte și seturi cu artiști din toate genurile muzicale, de la heavy metal, reggae, hip hop, folk pana…

- Organizatorul festivalului de blues de la Suceava, Bobby Stroe, a apreciat, la Radio Top, ca la evenimentul din perioada 7-9 iulie, de pe esplanada Casei de Cultura, au asistat aproximativ 7.000 de oameni. Festivalul este dedicat memoriei lui Fani Adumitroaie și a ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Bobby…

Festivalul Arad Open Air (AOA) a revenit in forța și in acest an, prima seara a evenimentului avand o atmosfera energica, cu artiști apreciați, muzica