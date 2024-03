Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Bine ai venit in Timișoara, poarta de acces catre minunile regiunii Banatului! Daca ești in cautarea unei aventuri autentice și dornic sa explorezi toate comorile și peisajele fascinante ale Banatului, atunci inchirierea unei mașini in Timișoara este alegerea perfecta pentru tine. Cu o…

- Direcția 5 va susține un concert la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului național pe care muzicienii il efectueaza in aceasta perioada. Concertul din Timișoara va avea loc luni 4 martie, de la ora 19.30 la Sala Capitol, unde muzicienii vor canta piese vechi și melodii incluse pe viitorul…

- Hair-stylistul Calin Celau este implicat, de cateva luni, alaturi de partenera sa, Iulia Ploscaru, in organizarea unui eveniment care va avea loc in premiera la Timișoara. „Celestial Beauty” va avea loc in 6 martie de la ora 18 la Pallazo pentru a celebra frumusețea, iar intrarea va fi gratuita.

- ”De vinerea trecuta pana ieri, mai exact in perioada 9 februarie – 16 februarie, au fost preluați de la punctele de frontiera de catre ANP (n.r. – Administratia Nationala a Penitenciarelor) un numar de 21 de fugari la care se adauga 6 transferați. Printre țarile de unde am adus fugarii sunt: Marea…

- Mircea Bunea s-a nascut la Timișoara și a colaborat de-a lungul anilor cu o serie de personalitați ale scenei autohtone. Membru al formațiilor Riff și Bega Blues Band, artistul ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit cum era viața muzicala a Timișoarei pe vremuri, cat de greu este sa canți blues/rock/jazz…

- Dirijorul a 30 de coloane sonore ale unor filme, dintre care unul premiat cu Oscar - „Promising Young Woman”, dar și al cunoscutei pelicule „Guardians of the Galaxy 3”, va dirija concertul simfonic de joi, 1 februarie, de la Sala Capitol. Este vorba de maestrul Gottfried Rabl.

- ADVERTORIAL. In cele opt luni de cand Access Group și-a deschis noul Centru Global in Timișoara, firma a realizat un progres imens in dezvoltarea echipelor sale și a creat peste 430 de locuri de munca in Romania.

- Compozitorul turdean Alex Malschi, care colaboreaza cu mai mulți artiști renumiți, prin intermediul studioului sau unde asigura partea de tehnica audio, a realizat un set muzical cu cele mai frumoase colinde romanești, pe care le-a interpretat la pian, pentru cei care vor sa se lase prada melancoliei…