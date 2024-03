Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 28 martie, Irina Rimes transforma Romania in scena și locul ei de joaca, mai exact in Sufrageria Irinei. Muzica plina de emoție, atmosfera plina de bucurie și profunzimea versurilor artistei vor fi prezente in fiecare colț, deoarece Irina Rimes pleaca intr-un turneu oficial. Așadar, daca…

- In cadrul galei BFC 4 de la Timișoara din 27 aprilie, in cadrul careia campionul mondial IBA Flavius Biea iși apara centura, organizatorii au confirmat prezența in ring a unui alt nume supergreu din boxul mondial, Cristian Ciocan. Cunoscut și drept Christian Hammer, pugilistul este originar din Pechea,…

- Direcția 5 va susține un concert la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului național pe care muzicienii il efectueaza in aceasta perioada. Concertul din Timișoara va avea loc luni 4 martie, de la ora 19.30 la Sala Capitol, unde muzicienii vor canta piese vechi și melodii incluse pe viitorul…

- Delta Pe Obraz, trupa de poetry rock alternativ din Chișinau, revine in Timișoara, la Casa Tineretului, cu un concert de lansare a primului lor album, „Ritm Color”. „Albumul este despre pulsația ta interioara careia doar tu ii poți da culoare. E despre revenirea la sine prin dezvoltare și acceptare.…

- Flavius Biea si-a anuntat revenirea in ring, chiar in „Olimpia”, urmand sa lupte cu un pugilist sudamerican, nedesemnat inca, pentru pastrarea centurii IBA castigate anul trecut. Data galei din Timisoara, la care vor lua parte de asemenea nume precum Mihai Nistor și Claudiu Ienci, va avea loc in data…

- Piața de creditare revine in forța și la Timișoara, dupa o perioada extrem de grea marcata de incertitudini și costuri de finanțare ridicate. Tot mai mulți romani cauta acum sa ia un imprumut și sunt din ce in ce mai interesați sa colaboreze cu un broker de credite pentru a obține cele mai avantajoase…

- Sub genericul Spontan Superstars, amatorii de muzica electronica vor avea parte de un party de neratat alaturi de Deborah De Luca, evenimentul urmand sa se desfașoare in incinta CRAFT Timișoara, vineri 9 februarie de la ora 22. Cunoscuta drept „regina muzicii techno din Napoli“, Deborah De Luca este…

- SCM Politehnica iși consolideaza lotul cu un inter care a mai evoluat la Timișoara. Este vorba despre sarbul Milos Dragas, care vine de la liderul campionatului sloven. Dragas a facut parte din lotul SCM Poli care a caștigat Cupa Romaniei in 2019. Nascut la 11 iunie 1990, la Pribas, el a jucat in Serbia,…