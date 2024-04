Stiri pe aceeasi tema

- Formația ceha Island Mint va susține un concert la Timișoara luni, 8 aprilie, de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european al trupei. Fermecatoare, insorita și emoționanta, muzica celor de la Island Mint este o apariție rara pe scena muzicala pragheza. Inspirat de sunshine…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi seara, la Romania TV, ca ii place sa manance și ca foarte rar consuma carne, conform news.ro. „Imi place sa mananc, e si o chestiune genetica, nu provin dintr-o familie de oameni supli, dar intr-adevar imi place sa mananc”, a spus liderul Senatului.„Nu…

- ”Compania Retele Electrice Banat (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distributie Banat) a finalizat lucrarile pentru modernizarea statiei de transformare Venus din municipiul Timisoara, un proiect de 14 milioane de lei, finantat din fonduri proprii. In urma lucrarilor, s-a dublat puterea…

- IULIUS este o companie concentrata pe dezvoltarea si administrarea de proiecte de regenerare urbana, cu o experienta de peste 25 de ani in real estate si cu investitii in Iasi, Timisoara, Cluj Napoca si Suceava ce depasesc 1,2 miliarde de euro. Concepute pe formate mixte, care includ gradini urbane,…

- La 11 martie 1990 a fost adoptata „Proclamatia de la Timisoara“, iar in anul 1985, Mihail Gorbaciov a fost ales Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, fapt ce a marcat inceputul destinderii intre Est și Vest.

- Pe rolul Tribunalului Satu Mare se afla dosarul nr. 748/83/2023, in care constanțeanul Ștefan Manasescu a fost trimis in judecata pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. In varsta de 30 de ani, acesta este un meseriaș apreciat in domeniul constructii-finisaje ceramice și un șofer priceput,…

- Brandul de petreceri Cyclic – unul dintre primii promotori de evenimente muzicale din Romania – sarbatorește 15 ani de existența , la Timișoara cu un party memorabil, care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Cyclic alaturi de brandul local de party Undertheivy ii invita pe amatorii de muzici…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova parea sa aiba parte de o misiune facila sambata dupa masa, in Sala Ion Constantinescu din Banie, dar nu a fost deloc așa. Formația pregatita de Dan Pascu a trecut in patru seturi de Timișoara, scor 3-1 (25-11, 15-25, 25-13, 25-12), penultima clasata in Divizia A1 și…