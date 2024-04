Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu privire la o amenințare cu bomba a generat panica și agitație la Aeroportul Internațional din Timișoara, Romania. Un avion ce efectua un zbor charter din Polonia catre Egipt a fost nevoit sa aterizeze de urgența dupa ce a primit informații despre o posibila amenințare.

- Biserici de lemn din Banat și Oltenia, adevarate capodopere arhitecturale, pot fi vazut intr-un documentar realizat de o echipa independenta, ce va fi proiectat miercuri, 17 aprilie, de la ora 20, la Cinema Victoria din Timișoara.

- Formația ceha Island Mint a susținut primul concert in Romania luni seara, la Timișoara, la M2 Event Venue, unde puținii spectatori care au asistat la acest spectacol au avut parte de o seara interesanta din toate punctele de vedere. Recitalul trupei din Praga a fost unul deosebit pentru cei care sunt…

- Nicu Covaci, vești deloc bune dupa operația suportata pe creier. Membrii trupei sale, Phoenix, anunța ca, din respect, vor ”ține sub discreție diagnosticul”. Insa, conform acestora, ”veștile nu sunt bune” despre legendarul muzician, de șase decenii din fruntea celei mai longevive formații de etno rock…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, despre candidaturile comunePSD- PNL la Timis, ca in acest moment s-au unit doua partide mari din Romania, au depasit anumite orgolii si se va castiga, inclusiv la municipiul Timisoara, el aratand ca exista decizii politice pe care liderii…

- “Astazi, lansam in licitatie Arad – Oradea. Este drumul expres Arad – Oradea, 120 de kilometri, trei loturi. Multumesc colegilor din CNAIR fiindca au reusit sa termine toata documentatia si nu a fost simplu, pentru ca a fost preluata de la Consiliul Judetean. Este direct executie. Suntem cu trei loturi,…

- Membrii AUR protesteaza in Bucuresti si in țara, la sediile PSD si PNL, fața de comasarea alegerilor. In Capitala, protestatarii poarta un sicriu si cruci si merg in urma unui dric. AUR acuza partidele din Coaliție ca prin comasarea alegerilor ingroapa democrația. Membri si simpatizanti AUR, au protestat,…

- ​Ca in fiecare an, din 2005 pana in prezent, Conferința anuala de fiscalitate organizata de EY Romania la București este urmata de edițiile derulate in alte doua mari centre regionale de afaceri ale Romaniei, Timișoara (Iulius Congress Hall, marți, 30 ianuarie a.c.) și, respectiv, Cluj-Napoca (Radisson…