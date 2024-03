Scandal la Poștă, pentru uniformele gri-șobolan de inspirație chinezească Sindicatul din Poșta Romana il acuza pe directorul general Valentin Ștefan ca-și bate joc de angajați, impunand niște uniforme gri-șobolan care seamana perfect cu salopetele muncitorești din anii comunismului. Sindicatul asociaza apariția echipamentelor cu vizita directorului in China, exact in perioada cand sindicatul derula o acțiune de protest. Oamenii spun ca uniformele ar fi trebuit sa arate cu totul altfel și sa fie de o calitate mai buna, dar directorul a cumparat, din bani publici, niște uniforme care vor crea confuzii intre poștași și lucratorii de la salubrizare. Oripilați de uniformele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

