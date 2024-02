Stiri pe aceeasi tema

- Brandul de petreceri Cyclic – unul dintre primii promotori de evenimente muzicale din Romania – sarbatorește 15 ani de existența , la Timișoara cu un party memorabil, care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Cyclic alaturi de brandul local de party Undertheivy ii invita pe amatorii de muzici…

- CARAȘ-SEVERIN – Deși excentric, zidul reprezinta totuși punctul central al expoziției „Ecou Brancuși“ a lui Dan Perjovschi. Nu ne referim la vreunul dintre zidurile Muzeului Banatului Montan, acesta avand unele plasate poate chiar mai departe de axul cladirii, ci la „Zidul Brancuși“, așa cum l-a denumit…

- ”A crescut incidența cancerului la nou-nascut”, care se adauga la numarul mare al bebelușilor veniți pe lume cu malformații cardiace, semnaleaza medicul Catalin Cirstoveanu. ”E evident lucrul asta. Inainte aveam un cancer la un nou-nascut o data la 5 ani. Ne uitam, ne minunam, dar acum avem mai multe…

- Primul Campionat Judetean de Padel va fi organizat langa Timisoara, la Padel Center din Dumbravita. Competitia va avea etape, tur/retur, sub auspiciile Federației de Padel din Romania. Organizatorii anunța deschiderea sesiunii de inscriere in competiție dar și faptul ca vor fi puse in joc premii atractive…

- Vechi membru PNL, Sorin Supuran, afirma ca protestele agricultorilor si transportatorilor la adresa actualei guvernari PSD-PNL sunt total indreptatite. Chiar firma pe care o patroneaza a participat la proteste cu cate doua-trei masini zilnic. Transportatorii si fermierii sunt in strada de aproape o…

- Aniversarea a 25 de ani de existența a brandului de petreceri anonimTM va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la D’arc, evenimentul care va avea parte de o serie de invitați speciali urmand sa se desfașoare vineri 15 decembrie de la ora 22. „Un party ce a avut loc in decembrie 1998 reprezinta acum…

- Institutul Cultural Roman de la Londra si Timisoara Capitala Culturala Europeana 2023 invita publicul londonez la o expozitie unica, ce aduce ȋn prim-plan valoarea si semnificatia fundamentala a libertatii in transformarea vietilor si dezvoltarea unei natiuni. Expozitia are loc ȋn perioada 14 decembrie…

- Pe data de 20 decembrie 2023, Muzeul Național de Arta din Timișoara iși va deschide porțile pentru un maraton cultural, accesul va fi cu program prelungit in cadrul expoziției “Brancuși: surse romanești și perspective universale”. Organizata de Muzeul Național de Arta din Timișoara, Fundația Art Encounters…