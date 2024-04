Stiri pe aceeasi tema

- Membrii unei familii din Camerun și un cetațean din Guineea au fost gasiți ascunși intr-un automarfar in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera. Cele cinci persoane s-au urcat in remorca intr-o parcare de pe centura municipiului Timișoara, in timp ce șoferul efectua timpii de odihna, potrivit news.ro

- Politistii de frontiera din Moravița au depistat, ascunsi intr-un mijloc de transport, o familie din Camerun, compusp din cinci membri. Un conducator auto, al unui ansamblu rutier aflat in staționare pentru a ieși din Romania, a sesizat ca din semiremorca se aud zgomote și voci. La fața locului s-a…

- Polițiștii de frontiera au descoperi cinci migranți, patru din Camerun și unul din Guineea, care s-au ascuns intr-un tir in incercarea de a trece fraudulos frontiera și de a ajunge in Germania.

- Politistii din Timiș au oprit cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica. Doar cinci dintre migranți și șoferul mașinii au fost prinși de polițiști, restul fiind cautați dupa ce au reușit sa fuga, transmite site-ul local Tion.Urmarirea…

- ”Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat, in ultimele 24 de ore, controlul la intrarea in tara, asupra a doua automarfare conduse de doi cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, mobilier si haine second-hand,…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un TIR condus de un cetatean turc aproape 200.000 de pachete de țigari și peste 15.000 de produse de parfumerie contrafacute, cu o valoare totala de peste 11 milioane de lei, a anunțat joi, 22 februarie, Poliția de Frontiera.„La data de 20.02.2024,…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in țara a unui ansamblu rutier incarcat cu 6 tone de deșeuri provenite din Germania. Poliția de Frontiera a transmis ca duminica, 18 februarie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera de la Jimbolia, in cooperare cu agenți din cadrul Poliției orașului Jimbolia, au depistat intr-un taxi inmatriculat in Romania, care a fost oprit pe drumul național ce duce spre vama, trei migranți care nu și-au putut justifica prezența in zona.