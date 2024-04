Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare din Romania (ANBR), Dorica Dan, a anunțat ca Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Universitatea din Reykjavik, Islanda si ANBR, a finalizat proiectul pilot de screening neonatal extins „METABOMS”. Prin…

- Conform sursei citate, in semn de apreciere pentru profesionalismul si daruirea de care au dat dovada generatiile de medici, asistenti si alte categorii de specialisti care au contribuit, de-a lungul timpului, la exercitarea in cele mai bune conditii a actului medical, seful statului a conferit:„- Ordinul…

- Cele mai poluate zone Doar 5% dintre țari indeplinesc recomandarile OMS pentru poluarea aerului cu particule fine. Bangladesh, Pakistan și India depașesc de peste 10 ori concentrația maxima anuala de PM2,5 stabilita de Organizația Mondiala a Sanatații, scrie El Pais . Șapte dintre cele 127 de țari analizate…

- Salariile sunt atat de bune și chiriile atat de accesibile in raport cu acestea incat Timișoara este orașul mare din Romania unde oamenii lasa cei mai puțini bani pentru a-și plati o locuința inchiriata in care sa locuiasca. Sunt datele analizate de imobiliare.ro, pe baza salariului mediu și a valorilor…

- Hexing Technologies Europe, filiala a grupului chinez Hexing și furnizor de soluții de energie verde, a primit aprobare pentru un ajutor de stat de 4,72 milioane lei. Scopul este crearea de locuri de munca in cadrul unei noi investiții din Timișoara „Ministerul Finanțelor a aprobat pentru aceasta societate…

- In data de 9 martie 2024 se va deschide expozitia itineranta, “Heritage of the past – Future of the community”, in spatiul SIM Gallery din Reykjavik, capitala Islandei. Expozitia este curatoriata de catre Odda Julia Snorradottir IS si Alexandru Babusceac RO. Artistii din cadrul expozitiei sunt Rebekka…

