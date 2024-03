Respirăm un aer din ce în ce mai otrăvit. Cele mai poluate zone Cele mai poluate zone Doar 5% dintre țari indeplinesc recomandarile OMS pentru poluarea aerului cu particule fine. Bangladesh, Pakistan și India depașesc de peste 10 ori concentrația maxima anuala de PM2,5 stabilita de Organizația Mondiala a Sanatații, scrie El Pais . Șapte dintre cele 127 de țari analizate de compania elvețiana de tehnologie a calitații aerului IQAir, in 2023, au respectat noile limite de siguranța stabilite de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pentru particulele in suspensie mai mici de 2,5 microni in diametru (cunoscute sub numele de PM2,5), un tip de particule care provin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a dezvaluit ca doar 7 dintre cele 134 de țari analizate se aflau sub limita organizației legata de particulele emise de mașini și procesele industriale. In același timp, calitatea aerului din unele țari s-a inrautațit semnificativ. Cele mai multe țari nu indeplinesc…

- Majoritatea acestor orase - 83 - se aflau in India si toate au depasit de peste 10 ori orientarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind calitatea aerului, potrivit raportului realizat de IQAir, care urmareste calitatea aerului la nivel mondial.Studiul a analizat in mod special particulele fine,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”luliu Hațieganu” Cluj-Napoca, in parteneriat cu Universitatea din Reykjavik, Islanda și Alianța Naționala pentru Boli Rare din Romania, anunța finalizarea proiectului pilot de screening neonatal extins METABO MS. Prin acest proiect a fost inființat primul laborator…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”luliu Hațieganu” Cluj-Napoca, in parteneriat cu Universitatea din Reykjavik, Islanda și Alianța Naționala pentru Boli Rare din Romania, anunța finalizarea proiectului pilot de screening neonatal extins METABOMS. Prin acest proiect a fost inființat primul laborator…

- Israel va juca la Budapesta impotriva Islandei, in barajul pentru calificarea la EURO 2024. Israelienii se intorc astfel in orașul in care au pierdut cu Romania, scor 1-2, in preliminariile EURO. Acel meci i-a calificat pe „tricolori” la turneul final și a scos Israelul din cursa pentru calificarea…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la Alstom 16 locomotive electrice Traxx 3 MS. Valoarea totala a contractului se ridica la aproximativ 150 de milioane de euro, suma care include și serviciile de mentenanța oferite de producator 20 de ani. ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- Tadjikistan, locul 106 in clasamentul FIFA, naționala unei țari in care 20% din populație traiește cu 1,25 dolari pe zi, a surprins și cand s-a calificat la Cupa Asiei, in premiera, și cand a trecut de grupe, și acum, cand a invins Emiratele Arabe Unite cu 5-3 la penaltyuri și a obținut biletele de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat propunerile Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania privind noua formula de calcul a primelor asigurarilor RCA pentru camioane peste 16 tone. Valoarea primei nu va depași 9000 de lei la clasa B0.In cadrul ședintei de astazi, Consiliul…