Top 100 cele mai poluate orașe din lume. 83 sunt dintr-o singură țară Majoritatea acestor orase - 83 - se aflau in India si toate au depasit de peste 10 ori orientarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind calitatea aerului, potrivit raportului realizat de IQAir, care urmareste calitatea aerului la nivel mondial.Studiul a analizat in mod special particulele fine, sau PM2,5, care este cel mai mic poluant, dar si cel mai periculos. Doar 9% din cele peste 7.800 de orase analizate la nivel global au inregistrat o calitate a aerului care a respectat standardul OMS, care spune ca nivelurile medii anuale de PM2,5 nu ar trebui sa depaseasca 5 micrograme pe metru cub."Vedem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

