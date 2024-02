Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in care siguranța copiilor este o prioritate de necontestat, obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru gradinițe și școli devine esențiala. Design and Build Corporation SA , o companie cu o experiența vasta in proiectarea și construcția de cladiri, aduce in atenție importanța…

- Un limitator de inalțime s-a prabușit, dupa ce a fost doborat de un buldoexcavator și a strivit o mașina aflata in trafic. Potrivit informațiilor transmise de ISU Olt, in mașina se afla o familie. La volan era fiul in varsta de 18 ani, in dreapta, tatal, iar bunica se afla pe bancheta din spate. Din…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc in vestul Chinei la granița cu Kargazstanul, la doar 27 de kilometri adancime. Mișcarea pamantului s-a simțit pana in capitala Indiei, la 1.400 de kilometri distanța. A zguduit serios cladirile din zona epicentrului și i-a facut pe oameni sa iasa din case și…

- Politia de frontiera a precizat ca a nimerit-o pe fetita dupa ce a deschis focul asupra unui cuplu aflat intr-o masina care a intrat in doi israelieni. Incidentul s-a petrecut la un punct de trecere in Cisiordania ocupata, chiar langa Ierusalim, potrivit Reuters.Police say a Palestinian child was mistakenly…

- In Uelzen, Germania, tragedia a avut loc, joi seara cand un incendiu devastator a izbucnit intr-un spital local. Uelzen este un orașel amplasat la aproximativ 100 de kilometri sud de Hamburg, Saxonia Inferioara. Incidentul nefericit s-a soldat cu un deces și a lasat 22 de persoane ranite, dintre care…

- In inima Madridului, astazi, pe 24 decembrie a avut loc un spectacol unic. Peste 6.000 de persoane deghizate in Moș Craciun au ocupat strazile orașului. Totul pentru cursa caritabila de Craciun. Toți participanții au schimbat echipamentul de alergare obișnuit cu ținutele tradiționale roșii și albe ale…

- Politia a publicat imagini filmate de camere de corp ale politistilor din timpul atacului de la Universitatea din Praga. Imaginile surprind luarea cu asalt de catre politie a universitatii si escortarea studentilor afara din institutie, cu mainile ridicate in aer. Atacatorul s-a sinucis pe acoperis,…

- A urinat intr-o parcare, iar copilul a fost pedepsit pentru fapta sa. Judecatorul a fost insensibil la argumentele avocatului. Toți se așteptau ca acuzația sa fie respinsa. Incidentul cu Quantavious Eason, baiatul in varsta de 10 ani, s-a petrecut intr-o parcare din Mississippi. S-a iscat o dezbatere…