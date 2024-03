” Cursa ROT209 OTP2005 (Bucuresti/Otopeni- Chisinau) Boeing 737-700 a avut aseara 3 ore si 10min intarziere din motive tehnice. l a decolare, pe fondul conditiilor meteo, avionul a fost lovit de fulger. In aceste circumstante, odata cu informarea primita de la piloti, s-a renuntat la zbor, iar avionul Boeing 737- 82R a revenit la sol, in Bucuresti, si a fost trimis la inspectie tehnica”, a anuntat luni dimineata compania Tarom. O noua aeronava, Boeing 737, in care au fost imbarcati toti cei 53 de pasageri, a decolat de pe Aeroportul International Otopeni iar cursa a fost efectuata. ”Niciun pasager…