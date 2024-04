India ar putea înregistra în trimestrul încheiat la 31 martie o creştere a PIB de cel puţin 8% Este asteptat ca economia indiana va prezenta aceeasi rata de expansiune de la an la an pentru anul financiar 2023/24, a adaugat Sitharaman, invocand impactul imbunatatirii gestionarii inflatiei si al stabilitatii macroeconomice. „Speram ca trimestrul patru va avea o crestere de 8% sau depeste 8%, rezultand ca 2023/24 sa aiba o crestere medie a PIB de 8% sau peste 8%”, a spus Sitharaman in timpul unui eveniment din centrul financiar al tarii, Mumbai. Datele privind PIB-ul Indiei pentru trimestrul ianuarie-martie urmeaza sa fie publicate pe 31 mai. A treia mare economie a Asiei a crescut cu 8,4%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

