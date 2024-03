Stiri pe aceeasi tema

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- Potrivit raportului publicat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, in saptamana 5-11 februarie au fost raportate 128.070 cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 17,9% mai multe cazuri comparativ…

- Expozitia „Samurai. Legendele Japoniei" va fi deschisa la Muzeul National Brukenthal din Sibiu in 21 februarie, la ora 11.00, potrivit news.ro.„Muzeul National Brukenthal continua cel mai amplu proiect expozitional din ultimii ani din tara noastra - promovarea stampei japoneze. Incepand din 2018,…

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in 2023 a fost de 16.335, in crestere cu 4,04% comparativ cu anul precedent, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea au fost din Bucuresti, respectiv 1.979…

- Romanii incep sa se orienteze tot mai mult catre joburi care sa vina la pachet cu mai multe avantaje. Potrivit unei platforme de recrutare exista un job la mare cautare in țara noastra. Desi Guvernul a majorat salariul minim, sunt discrepanțe mari intre venituri in functie de zona in care locuim. Conform…