Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrata propusa pentru a fi ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de șanse in Guvernul Ciuca aduce in atenție o situație sensibila cu care se confrunta unele familii, macinate de probleme ce țin de violența domestica. Joi, 25 noiembrie, cand se marcheaza Ziua Internaționala de combatere…

- Persoanele aflate in situații de violența in familie au nevoie de protecție, scrie Gabriela Firea pe Facebook. "25 noiembrie este Ziua Internationala de combatere a Violentei in Familie. Romania are...

- „25 noiembrie este Ziua Internationala de combatere a Violentei in Familie. Romania are nevoie, si cat mai urgent, de toate instrumentele pentru a ocroti mamele si copiii, pe toti cei aflati in astfel de situatii disperate. Statul trebuie sa intervina, sa actioneze, nu mai este nici un moment de pierdut.…

- 16 romani au ajuns pe mainile polițiștilor italieni. Aceștia au reușit sa fraudeze statul cu aproximativ 20 de milioane de euro. Potrivit datelor transmise de presa italiana, escrocheria orchestrata de romani urma sa provoace o paguba de 60 de milioane de euro. Poliția de Finanțe Cremona și Novara și…

- La data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, Politia municipiului Onesti a fost sesizata prin SNUAU112 despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Saturn din localitate. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onesti, in urma verificarilor efectuate, au stabilit…

- La numai sase luni dupa ce Sarah Everard a fost omorata, uciderea unei alte tinere care se plimba singura a zguduit din nou capitala britanica, relateaza joi dpa. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a spus ca violenta impotriva femeilor este o "epidemie" nationala. "Avem o epidemie cand vine vorba…

- Firea spune ca, la fel ca vaccinarea, testarea are un rol-cheie in combaterea pandemiei și cere autoritaților sa o faca accesibila, inclusiv in mediul rural.”Total gresita intenția guvernului de a obliga personalul din domenii vitale sa se testeze pe banii proprii. Adica medici, asistenti, profesori,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, in cadrul Forumului Organizatiei de Femei a formatiunii, "Uniti pentru viitor - impreuna pentru copiii nostri", de la Targu Mures, ca Uniunea are responsabilitati si planuri pentru urmatorii ani, inclusiv o regandire a sistemului de sustinere a familiei…