Se pare ca grupul de oameni, printre care un copil de 1 an, se aflau in curtea unei case unde sarbatoreau ceva. Martorii spun ca o mașina neagra s-a apropiat, a deschis geamurile, dupa care oamenii din interior au deschis focul asupra petrecareților. Cel mai probabil a fost vorba despre o rafuiala clasica intre bande criminale. Atac armat in timpul unei petreceri in SUA, o fetița de 9 ani a murit Conform ABC7Chicago.com , incidentul a avut loc in partea de sud a orașului, in jurul orei locale 21:18, in apropiere de 52nd Street și South Damen Avenue, in cartierul Back of the Yards. Ofițierii de…