Furturi si distrugeri la autoturisme, in Constanta. Barbat de 39 de ani, retinut. Unde l-a gasit Politia?

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani a fost jefuit in timp ce se afla pe o banca, in zona Garii CFR Constanta. Oamenii legii au retinut pentru 24 de ore, un minor, de 15 de ani. Oficial de la IPJ Constanta La data de 11 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal…

- La data de 1 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 23 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de…

- La data de 10 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 23 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de…

- La data de 8 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de savarsirea…

- In dimineata zilei de 17 februarie a.c., o actiune rapida a Politiei a dus la retinerea unui barbat in varsta de 31 de ani.Acesta este banuit de savarsirea unor infractiuni grave: conducerea unui vehicul avand permisul suspendat si sub influenta alcoolului . Incidentul a avut loc pe strada Cumpenei.…

- La data de 5 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 50 de ani, conform IPJ Constanta. Potrivit sursei, acesta este banuit de savarsirea…