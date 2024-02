Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Gabriela Firea, fost ministru al Familiei, susține intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca Programul de creștere al natalitații este un succes:”73 de copii nascuți și alți peste 1.700 care urmeaza sa vina pe lume! Sunt rezultatele dupa un an al programului pentru creșterea natalitații…

- "Nu tragem linie inca. Din cele 10.000 de dosare depuse anul trecut, doar circa 3.000 de cupluri au inceput tratamentul. Pana acum, peste jumatate dintre proceduri au fost un succes, ceea ce ne da speranțe ca vom avea o creștere importanta a numarului de nașteri in acest an. Am vazut ca unii numesc,…

- Ministrul Familiei, Natalia Intotero, anunta ca, in urma implementarii programului de fertilizare in vitro care ajuta cu vouchere de 3.000 de euro familiile care nu pot avea copii pe cale naturala, in Romania s-au nascut 73 de copii si alte peste 1.700 de femei care au beneficiat de aceasta procedura…

- Rata mortalitații infantile urca din nou, la 5,7 la mia de copii nascuți vii, fața de 5,2 anul anterior, cu un varf in județul Salaj – 10,5 la mia de copii nascuți vii – și un minim pentru Municipiul București – 2,5 la mie, ceea ce consacra disparitațile uriașe care exista in țara. Este de […]

- In decembrie 2023 s-au nascut 11.431 copii, in scadere cu 4,5% fata de luna noiembrie 2023, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). In schimb, numarul deceselor inregistrate in decembrie 2023 a fost cu 2.077 mai mare fata de noiembrie 2023, o crestere de 10,5%.

- In luna noiembrie 2023, in județul Bihor s-au inregistrat 378 nascuți-vii, in scadere cu 78 de persoane fața de luna precedenta și in scadere fața de luna noiembrie 2022 cu 24 de persoane, transmite DJS Bihor.

- In dimineața zilei de luni, 1 ianuarie 2024, la Spitalul Județean Satu Mare s-a nascut primul copil in noul an. O mica fetița, cu numele Gaia, a venit pe lume la ora 7.20, aducand cu ea bucurie și speranța pentru intreaga familie.

- In urma cum aproximativ 2 luni, o femeie de 25 de ani a nascut in cadrul Spitalului Județean din Baia Mare trei copii. Doi baieți și o fata, abandonandu-i imediat dupa naștere in maternitatea in care le-a dat viața. Copii sunt acum in ingrijirea a doua asistente maternale, mama și fiica, care ii cresc…