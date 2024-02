Nou născuți cu sevraj alcoolic, fenomen în creștere în România! Consecințe grave pentru copii Potrivit specialiștilor, la nivel mondial 15 din 10.000 de persoane s-au nascut cu sindrom alcoolic fetal. Asta inseamna ca mama a consumat des contitați mari de alcool in timpul sarcinii. In Romania acest fenomen este in creștere, mai ales in zonele sarace din Oltenia sau Moldova.Un medic neonatolog din Botoșani spune ca de-a lungul carierei sale a vazut multe astfel de cazuri, ba chiar și unele in care copilul s-a nascut cu sevraj alcoolic. Acesta susține ca de obicei consumul de alcool la gravida se vede mai tarziu in evoluția copilului, cand acesta ajunge la varsta școlara. Insa, sunt cazuri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Botoșani: Nou-nascuți in sevraj alcoolic. Realitatea crunta a Romaniei moderne și consecințele ei devastatoare In Romania, se nasc anual copii afectați de sindromul fetal, iar unii dintre aceștia prezinta sevraj alcoolic chiar la naștere. Specialiștii spun ca de vina este consumul cronic de alcool de…

- In Romania, se nasc anual copii afectați de sindromul fetal, iar unii dintre aceștia prezinta sevraj alcoolic chiar la naștere. Specialiștii spun ca de vina este consumul cronic de alcool de catre viitoarea mama chiar in timpul sarcinii, consecințele fiind devastatoare.

