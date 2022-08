Stiri pe aceeasi tema

- „Am obținut in sfarșit, dupa , avizul de la Ministerul Justiției decontarea procedurilor FIV pentru cuplurile infertile, proiect realizat acum la nivel național”, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea.

- Politistii de imigrari au desfasurat, la nivel national, in ultimele cinci luni, mai multe actiuni de prevenire si combatere a sederii si muncii ilegale in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului. Peste 1600 de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala. In perioada 1 martie…

- F.T. * In Prahova, au fost puse in executare 17 mandate de perchezitie Politistii structurilor de ordine publica din tara, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniul forestier, au efectuat, la nivel national, la sfarsitul saptamanii trecute, mai multe actiuni pe linia combaterii…

- Pfizer a obtinut venituri si un profit record in trimestrul al doilea, depasind asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru Covid-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC.

- Administratorul Polaris M Holding a inregistrat in aceasta dimineata la secretarul municipiului Constanta, Mirabela Calin, o adresa, in atentia membrilor Consiliului Local ca unic for decizional al municipiului Constanta prin care le aducea oficial la cunostinta acestora faptul ca " nu vom semna un…

- Supranumit pustiul minune al tenisului salajean, Patrik Boldut a dat lovitura la finalul saptamanii trecute. Sportivul pregatit de Sergiu Carp si legitimat la Clubul Sportiv Sergiu Carp Tenis a devenit, in premiera, campion national in proba de simplu la categoria 12 ani, obtinand astfel cea mai mare…

- S-ar putea reveni la gratuitatile la transportul cu trenul, pentru studenti: Anunțul ministrului Familiei S-ar putea reveni la gratuitatile la transportul cu trenul, pentru studenti: Anunțul ministrului Familiei S-ar putea revenii la gratuitatile la transportul cu trenul, pentru studenti, a anunțat…

- "Am copii si nu pot sa mi imaginez cum un parinte si ar putea lovi copilul vreodata", spune Gabriela Firea, ministrul Familiei, de Ziua Internationala a copiilor victime ale agresiunii, marcata azi, 04 iunie. Ministrul a precizat ca anul trecut au fost semnalate aproape 16.000 de cazuri de abuz, neglijare…