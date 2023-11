Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut cateva zile de cand a fost prins drogat la volan și inca se vorbește despre Dorian Popa . O prea mare atenție? Influencerul le vorbea copiilor și aceștia il ascultau. Ce spunea el era litera de lege… Era modelul lor, il urmareau pas cu pas. Le vorbea despre influențele nefaste ale drogurilor,…

- Exista un condiment care poate face orice supa mai gustoasa și, pe langa asta, face și minuni in organism. Potrivit specialiștilor, inca din cele mai vechi timpuri, acest condiment a fost folosit in scopuri medicinale. Curața intestinele, intarește oasele și previne cancerul, dar are și alte beneficii…

- Multe femei, dar și barbați iși doresc sa aiba unghii frumoase, cu care sa se mandreasca ori de cate ori au ocazia. Pentru a avea unghiile mereu frumoase și sanatoase iți vom prezenta un truc care aduce o mulțime de beneficii. Iata de ce ar trebui sa-ți freci unghiile cu usturoi!

- Branza cottage a devenit cel mai recomandat aliment de catre nutriționiști și o adevarata delicatesa, mai ales in randul celor care vor sa piarda in greutate. Nu doar ca este delicioasa, dar vine cu o mulțime de beneficii pentru organism și poate sa fie preparata intr-o mulțime de feluri. Iata cum poți…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan afirma miercuri, dupa participarea la Gala Societatii Civile, ca nu exista o cantitate suficienta de reactie pentru ce se intampla in Romania, in privinta legilor care sunt incalcate in mod sistematic si a institutiilor care nu functioneaza de ani de zile. ”Cred ca trebuie…

- Mihaela Bilic a facut un anunț important. Nutriționistul a dezvaluit care este cel mai sanatos fruct de sezon, pe care ar trebui sa il consumam frecvent. Este peste tot toamna și are o mulțime de avantaje pentru sanatate, insa mulți uita de el. Ce beneficii nebanuite are pentru organismul nostru. Fructul…

- De-a lungul timpului a existat un interes tot mai mare pentru subiectul pierderii in greutate. Poate fi extrem de dificil uneori sa scapi de acele kilograme in plus. Trebuie sa știi insa ca exista cateva bauturi pe care le poți consuma dimineața și care te pot ajuta sa slabești, dar și sa elimini toxinele…

- Mazarea verde face parte din familia leguminoaselor, asemanatoare cu fasolea, lintea și arahidele. Este foarte hranitoare, oferind o sursa concentrata de proteine vegetale, fibre și alte vitamine și minerale, precum și compuși vegetali protectori precum antioxidanții.