Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru…

- Procurorii și polițiștii de la DNA Timișoara au descins, marții, din nou la sediul Primariei Timișoara. Anchetatorii ridica, alte dosare ale unor concursuri de angajare facute in perioada administrației condusa de Nicolae Robu, potrivit Opinia Timișoarei. Primarul Dominic Fritz a explicat ca acțiunea…

- Procurorii DNA Timisoara ridica marti documente care au legatura cu o serie de concursuri de angajare organizate de Primarie in mandatul trecut. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cercetarile au loc in dosarul care il vizeaza pe fostul director al Directiei Patrimoniu I Est, Florin Ravasila,…

- Procurorii DNA au descins in urma cu puțin timp la Primaria Timișoara. Pe surse, se știe ca ar fi vorba de un dosar privind mai multe angajari facute in instituția de pe C.D Loga. Chiar daca au existat numeroase nemulțumiri legate de concursurile organizate in vremea administrației Fritz, se pare…

- Am avut din nou dreptate: Johannis si-a facut treaba la Buzau si a dat semnalul catre procurori, iar Tomita s-a antepronuntat in legatura cu clasarea cauzei in care se desfasura o ancheta (“in REM”), legata de suspiciunea de delapidare, fraudare a fondurilor UE” – in reabilitarea unor strazi din Buzau.…

- Dominic Fritz a anuntat, luni, ca a depus proiectul de finantare la Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene. ”Cumparam 25 de troleibuze moderne cu fonduri PNRR. In aceasta dimineata am depus proiectul in valoare de 12,5 milioane de euro cu care vom achizitiona 25 de troleibuze, echipate cu…

- In mesajul postat, joi, pe Facebook, Dominic Fritz arata ca autorecenzarea dureaza doar 15-20 de minute. ”Suntem in plutonul fruntas al oraselor din Romania cu cele mai multe persoane autorecenzate. Daca sunteti printre ei, va multumesc! Daca nu v-ati autorecenzat linkul este . Intreaga procedura…

- Un nou regulament pentru comerțul stradal a fost finalizat de catre Primaria Timișoara. „Astazi am publicat un regulament care sa aduca claritate pentru comercianții stradali din Timișoara și sa pregateasca orașul pentru a fi demn de titlul de capitala ca aspect vizual. Dorim sa oprim situațiile in…