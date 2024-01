Frigul extrem din Finlanda îngheață apa clocotită Frigul extrem din Finlanda ingheața pana și apa clocotita daca este aruncata in aer. Un turist a incercat asta in timpul unei excursii. Conform Reuters, un turist aflat intr-o excursie in Arctica a facut un experiment inedit. Acesta a aruncat apa clocotita in aerul rece pentru a observa fenomenul. Apa s-a transformat imediat intr-un nor de praf inghețat. Fenomenul nu este posibil decat atunci cand afara este foarte frig. Turistul din Finlanda se afla in excursie cu colegii in Laponia, iar temperatura a scazut la –30 de grade Celsius in ziua de Anul Nou. Moment in care s-a hotarat sa fiarba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

