- Romania a coborat pe locul 44, dupa Bulgaria, in clasamentul privind calitatea vietii si bunastarea sociala, din 170 de tari luate in calcul la realizarea studiului Indicele de Progres Social 2023, realizat de organizatia nonprofit Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte, iar Danemarca, Norvegia…

- Se fac din nou angajari in strainatate. Angajatorii europeni ofera, prin intermediul EURES Romania, 286 locuri de joburi, cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata, informeaza, marti, ANOFM. Cele mai multe joburi disponibile sunt in Finlanda – 80 de posturi pentru muncitor necalificat…

- Studiu Deloitte Dupa ce indicele care masoara progresul social a avansat constant pe parcursul a peste zece ani, nivelul calitații vieții și al bunastarii sociale a stagnat in 2023 la nivel global, conform celei mai recente ediții a Indicelui de Progres Social, care analizeaza aceste dimensiuni in 170…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 221 locuri de munca vacante in : Austria – 5 locuri: tehnician productie; Danemarca – 5 locuri: tehnician industrial;Norvegia – 53 locuri : bucatar; supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; Spania – 50 locuri:…

- Romania a suferit o cadere abrupta in clasamentul Cupei Davis, dupa ce „tricolorii” au pierdut cu 4-0 contra Greciei, in weekendul recent incheiat. Naționala de Cupa Davis Romaniei a retrogradat in Grupa Mondiala II (eșalonul al treilea valoric), fiind intrecuta de țari fara tradiție in tenis, in noul…

- In 2022, Romania și Bulgaria au avut cel mai scazut nivel al prețurilor bunurilor și serviciilor de consum in consumul final al gospodariilor din UE, care este cu 41% mai mic decat media pentru UE, arata datele Institutului Național de Statistica (INS) al Romaniei, publicate astazi și transmise catre…

