Fraudă fiscală de 1,7 miliarde euro în Italia. Rețeta chinezească Frauda fiscala enorma in Italia, comisa de 85 de suspecti, dintre care chinezi in cea mai mare parte, realizata printr-un sistem bancar subteran paralel. Peste 1.500 de conturi bancare au fost blocate intr-o rețea de circa 150 de companii care au emis facturi false. Politia italiana a anuntat, joi, legat de cazul de frauda ca a descoperit o rețea de facturi false in suma de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spalati printr-un sistem de asa-numite banci din umbra chineze. In acest caz au fost confiscate bunuri in valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, masini de lux si imobile, a anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția italiana a anunțat joi, 25 ianuarie, ca 85 de suspecți sunt implicați intr-o frauda fiscala masiva, avand la baza facturi false in valoare de 1,7 miliarde de euro. Suma respectiva a fost spalata prin intermediul unui sistem de banci din umbra chineze, a relatat Reuters.Politia Guardia di Finanza…

- Politia italiana a anuntat joi ca a descoperit o frauda fiscala comisa de 85 de suspecti, care implica facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spalati printr-un sistem de asa-numite banci din umbra chineze, transmite Reuters. Politia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oras-port de pe…

- Politia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oras-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a declarat ca a confiscat bunuri in valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, masini de lux si imobile. De asemenea, politistii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea…

- Hunter Biden, fiul președintelui american, a fost pus oficial sub acuzare in California, pentru evaziune fiscala, nedeclararea și neplata impozitelor și depunere a unor declarațiilor fiscale false. Este acuzat ca nu și-a declarat corect venituri de peste opt milioane de dolari din strainatate, inclusiv…

- Cantareața internaționala Shakira, in varsta de 46 de ani, a fost condamnata sa plateasca o amenda impresionanta de peste 7 milioane de euro pentru frauda fiscala, la inceputul acestei luni. Cu toate acestea, surprizele neplacute nu se opresc aici pentru vedeta columbiana. Potrivit unor informații pe…

- Deși se plang ca este criza pe piața imobiliara, companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale au avut profituri combinate de peste 1 miliard de lei. Cifra de afaceri realizata de companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale a…

- Moment istoric: pentru prima data, yuanul a devenit a doua valuta de pe piața globala, depasind euro! Dolarul ocupa in continuare o poziție de lider in reglementarile comerciale, iar euro s-a mutat pe locul trei in plațile internaționale. De ce a inceput sa fie preferat yuanul? Companiile globale beneficiaza…

- Companiile straine au scos bani din China intr-un ritm mai rapid decat i-au investit, arata datele oficiale, sugerand ca și lupta cu SUA a starnit indoieli cu privire la potențialul sau economic.