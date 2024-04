Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de cosmetice Puig, proprietarul unor marci de lux precum Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, sau Rabanne, se pregatește de lansarea pe bursa, eveniment care spera sa ii aduca o capitalizare de piața de peste 2,5 miliarde de Euro. Compania se evidențiaza printr-o serie de atuuri care reprezinta,…

- ”Anul a debutat intr-o nota de optimism prudent, pe fondul unei revigorari punctuale, dupa o perioada de stagnare. Pietele IPO de pe continentul american si din regiunea EMEIA au inregistrat un start promitator in 2024, majorand valoarea tranzactiilor la nivel global. Pe de alta parte, regiunea Asia-Pacific…

- Castigurile din trimestrul patru inainte de dobanzi si impozite (EBIT) au fost de 4,33 miliarde de euro, cu putin peste asteptarile consensului, ducand suma pentru intregul an la 19,66 miliarde de euro. Veniturile au crescut cu 2% in 2023, la 153,2 miliarde de euro, de la 150 de miliarde in anul precedent.…

- Grupul francez LVMH face eforturi pentru a caștiga o cota din afacerea globala a ceasurilor premium, cu o divizie inființata și o serie de modele noi, cu prețuri mai mari. Vanzarile de ceasuri de lux la nivel mondial sunt estimate la 30 de miliarde de dolari in acest an, potrivit firmei de cercetare…

- Grupul a anuntat ca poate preda gestionarea marcii de masini de lux Polestar, aflata in dificultate, actionarului majoritar al Volvo Cars, Geely Holding din China, care detine o cota de 78,65% in companie, potrivit datelor LSEG. In raportul sau pentru intregul an, Volvo Cars a spus ca Polestar ”intra…

- Compania Tesla a pierdut 80 de miliarde de dolari din valoarea de piața intr-o singura zi. Scaderea s-a produs joi dupa dupa ce Elon Musk a avertizat ca scaderile vor incetini in 2024.Tesla a scazut joi cu peste 12%, potrivit Reuters. Acțiunile Tesla au suferit cea mai mare pierdere procentuala…

- Cota de piata a producatorului de iPhone-uri in China a fost de 17,3% in 2023, potrivit International Data Corporation (IDC), un nivel record pentru companie in a doua cea mai mare economie din lume. Livrarile totale de smartphone-uri ale Apple au scazut cu 2,2% in 2023, in timp ce piata totala a scazut…

- De la interzicerea pokerului live și online și a Majohng in 2018, piața ilegala a jocurilor de noroc din China a explodat. Prohibiționismul provoaca exact opusul și fenomenul care se vrea a fi combatut nu face altceva decat sa prolifereze.