Doar o felie de Schengen. . EXCLUSIV/ VIDEO Companiile romanești au inregistrat in ultimii 12 ani peste 25 miliarde de euro din cauza blocarii accesului Romaniei in Spațiul Schengen terestru. Pierdem in continuare 10 miliarde de euro anual. O analiza efectuata de specialiștii Asociației Romanian Business Chamber (RBC) arata ca menținerea veto-ului austriac pe Schengen terestru blocheaza in continuare dezvoltarea societaților cu capital romanesc. In plus, descurajeaza investițiile straine directe și afecteaza creșterea locurilor de munca in companiile private. In interviul acordat in exclusivitate pentru Puterea, președintele RBC, Paula… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis submineaza puterea Romaniei la Consiliul European pentru a se obține cat mai repede accesul integral al romanilor in Spațiul Schengen. Președintele vine la masa discuțiilorcu o tema de negociere in plus: un viitor post european pentru cariera sa politica dupa parasirea Palatului Cotroceni.…

- Peste 400 de milioane de oameni vor decide, prin votul lor, la alegerile europene, cum va fi condusa Europa pentru urmatorii cinci ani. Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a elaborat un studiu care prezinta potentialele beneficii ale apartenenție la spațiului comunitar in comparatie cu…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care ține Romania in afara spațiului Schengen, se afla la București, in aceste zile, la congresul Partidului Popular European. Karl Nehammer se simte bine la București. A recunoscut chiar ca Austria și Romania sunt partenere importante. Ba chiar a ținut sa le…

- Klaus Iohannis a transmis primul mesaj dupa intalnirea cu cancelarul austriac, Karl Nehammer. Potrivit acestuia, in urma discuției cu oficialul austriac, cei doi au convenit ca Romania sa continue negocierile cu Austria in vederea aderarii depline la Spațiul Schengen „In discuția mea cu cancelarul Karl…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, de ce merita Romania sa intre complet in Spațiul Schengen, decizie pe care guvernul austriac o amana. El a afirmat ca dupa aceasta pledoarie pe care o va susține la Congresul PPE și dupa declarația finala a liderilor…

- Partidul Social Democrat atrage atenția ca Dacian Cioloș, Orban și USR se fac vinovați de subminarea economiei naționale și de risc major pentru contribuabilii romani, in disputa legata de Roșia Montana. Partidul Social Democrat (PSD) a emis astazi un comunicat de presa in care aduce in atenția publicului…

- Frauda fiscala enorma in Italia, comisa de 85 de suspecti, dintre care chinezi in cea mai mare parte, realizata printr-un sistem bancar subteran paralel. Peste 1.500 de conturi bancare au fost blocate intr-o rețea de circa 150 de companii care au emis facturi false. Politia italiana a anuntat, joi,…

- Ministrul bulgar al transporturilor, Georgi Gvozdeikov, a susținut pentru postul de televiziune BNT ca pana la incheierea anului 2024 Bulgaria va intra și cu frontierele terestre in Spațiul Schengen, a relatat Rador, care citeaza presa bulgara.Referitor la criticile potrivit carora Bulgaria nu este…