- Comerțul cu gene false și peruci a adus milioane de dolari Coreei de Nord și a contribuit semnificativ la redresarea exporturilor. Reuters a descoperit modalitatea prin care China ii ofera lui Kim Jong Un o portița pentru a evita sancțiunile internaționale.

- Frauda fiscala enorma in Italia, comisa de 85 de suspecti, dintre care chinezi in cea mai mare parte, realizata printr-un sistem bancar subteran paralel. Peste 1.500 de conturi bancare au fost blocate intr-o rețea de circa 150 de companii care au emis facturi false. Politia italiana a anuntat, joi,…

- Grupurile de hackeri asociate cu Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) au reușit sa fure cel puțin 600 de milioane de dolari in criptomonede, in decursul anului 2023. Suma care a ajuns in posesia hackerilor este cu 30% mai mica fața de cea pe care au pus mana in urma cu un an, fiind vorba de…

- Guvernul german a stabilit un nou record pentru exporturile de arme in 2023, potrivit datelor oficiale, autorizand vanzari in valoare de cel putin 11,71 miliarde de euro (12,9 miliarde de dolari), in principal datorita asistentei trimise Ucrainei, a relatat ieri DPA, preluata de Agerpres. Recordul anterior…

- Guvernul japonez a aprobat vineri un buget anual de 112.072 miliarde de yeni (aproximativ 716 miliarde euro), ce include un pachet record pentru aparare, pe fondul cresterii tensiunilor cu China si Coreea de Nord, relateaza AFP si Kyodo.Pentru prima data in ultimii 12 ani, bugetul global al guvernului…

- Daca Ucraina nu e ajutata sa reziste in continuare – dupa aceasta iarna a macelului de tranșee, fara recuperarea teritoriilor ocupate de ruși – se contureaza scenariul unei victorii pentru Putin. Netflix a produs un nou serial istoric despre Al Doilea Razboi Mondial. Intregul material video e preluat…

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud pregatesc un summit al liderilor „in viitorul apropiat”, legat de tensiunile alianței cu SUA și de problemele create de Coreea de Nord in zona, scrie, luni, The Guardian.

- Orezul negru, supranumit și „orez interzis”, este consumat de secole in China, Coreea și Japonia. In trecut, in China, acesta era rezervat exclusiv imparaților și oamenilor bogați, de aici și denumirea de „orez interzis".