Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o „alianta a puterilor autoritare” actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai „imprevizibila”, informeaza EFE. Intr-un interviu acordat postului britanic BBC care va fi difuzat…

- Consumatorii de pe pietele dezvoltate, atat din Europa, cat si de peste Ocean, se uita la pret atunci cand isi aleg o masina noua, iar performanta vehiculelor este pe primul loc in optiunile cumparatorilor din China si Coreea de Sud, timp in care masinile cu motoare pe combustie interna revin pe crestere…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a invins miercuri Egiptul in optimile Campionatului Mondial pe echipe, de la Busan, Coreea de Sud, și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Romania a invins miercuri cu 3-0 echipa Egiptului, potrivit mediafax.Romania ajunge astfel in sferturile…

- Cresterea fulgeratoare a profiturilor si a capitalizarilor de piata ale marilor companii de tehnologie din SUA, ”Cei Sapte magnifici”, respectiv Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia si Tesla, este mai mare decat ale tuturor companiilor listate in aproape toate tarile G20, a spus banca intr-o…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- "Nu exista alternativa la angajamentul SUA de a furniza un nivel de resurse care sa-i permita Ucrainei sa dispuna de artilerie, de sisteme de aparare aeriana si de alte capacitati de care are nevoie", a declarat Sullivan in timpul conferintei de presa alaturi de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- O ancheta Reuters dezvaluie cum se imbogațește regimul lui Kim Jong-un din comerțul cu peruci și gene false. Comerțul cu gene false și peruci a adus milioane de dolari Coreei de Nord și a contribuit semnificativ la redresarea exporturilor. Reuters a descoperit modalitatea prin care China ii ofera lui…

- In prezent, Fondul estimeaza o crestere a econjomiei globale de 3,1% in 2024, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de proiectia sa anterioara din octombrie, urmata de o expansiune de 3,2% in 2025. Mari economii emergente precum Brazilia, India si Rusia s-au descurcat mai bine decat se credea anterior.…