Franța și-a închis definitiv ambasada din Niger Franța și-a inchis definitiv ambasada din Niger, unde a avut loc o lovitura de stat militara la sfirșitul lunii iulie 2023, și a transferat personal diplomatic la Paris. Ministerul francez de Externe a indicat ca in ultimele cinci luni ambasada s-a confruntat cu „obstacole serioase care ii fac imposibila indeplinirea sarcinilor sale”. {{694105}}Vorbim de blocaj in jurul ambasadei, restricții Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

