- Ambasadorul Rusiei in Franta va fi convocat luni la Ministerul de Externe francez dupa uciderea a doi lucratori umanitari francezi in urma unei lovituri ruse saptamana trecuta in Ucraina, a anuntat o sursa diplomatica franceza, relateaza AFP si Reuters, scrie AGERPRES.Parisul "va denunta si dezinformarea…

- Cele doua victime au fost ucise intr-o lovitura asupra orașului Berislav, situat pe malul nordic al raului Nipru, in apropiere de linia frontului, a anunțat, vineri, Ministerul francez de Externe, potrivit AFP. De asemenea, alți trei cetațeni francezi au fost raniți in incident, potrivit Quai d'Orsay.Oleksandr…

- Este alerta maxima in Franța, unde agricultorii organizeaza noi proteste si recurg la blocaje masive. Toate drumurile principale care duc spre Paris vor fi blocate, incepand de astazi, de vehicule și de utilaje agricole. Din aceasta cauza, Ministerul de Externe de la București ii avertizeaza pe romanii…

- Romania este victima in protestul fermierilor din Franta, care devin violenti. Agricultorii au atacat camioane romanesti, au aruncat marfa pe jos si au calcat cu tractoarele carnea adusa din tara noastra. Soferii acuza jandarmii si politistii ca asista impasibili la distrugeri. Mai multi romani care…

- Rusia l a convocat joi pe ambasadorul Frantei la Ministerul de Externe, la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale au ucis mercenari francezi in Ucraina, informeaza Reuters citat de agerpres.roRusia a declarat miercuri ca fortele sale au efectuat o lovitura de precizie cu o zi inainte asupra…

- Autoritatile de la Paris au negat joi acuzatiile rusesti conform carora ar exista mercenari francezi in Ucraina, raspunzand astfel la o declarație a Ministerului rus al Apararii de la inceputul saptamanii acesteia in care se preciza ca fortele rusesti au ucis mercenari francezi la Harkov."Franța…

- Franța și-a inchis definitiv ambasada din Niger, unde a avut loc o lovitura de stat militara la sfirșitul lunii iulie 2023, și a transferat personal diplomatic la Paris. Ministerul francez de Externe a indicat ca in ultimele cinci luni ambasada s-a confruntat cu „obstacole serioase care ii fac imposibila…

- Ministerul britanic de Externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Londra si a sanctionat doua persoane pentru o incercare esuata a unor spioni cibernetici ruși de a interveni in politica Marii Britanii.