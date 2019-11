Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Prim-adjunctul directorului STS, Ionel-Sorin Balan, a declarat luni ca alegatorii din strainatate vor avea un timp mult mai mic de asteptare la sectiile de votare la alegerile...

- Premierul demis Viorica Dancila considera ca, in urma schimbarilor privind votul in strainatate, nu ar mai trebui sa apara cozi la sectiile din Diaspora, la alegerile prezidentiale, afirmand ca nu ar fi explicabil daca totusi se va intampla."Pentru votul in Diaspora, stiti foarte bine ca s-a…

- Președintele AEP Constantin Buica a spus ca e dezamagit de numarul mic al romanilor din strainatate care s-au inregistrat pentru vot la alegerile prezidențiale. Cei mai mulți au optat pentru votul prin corespondența, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secții.„Autoritatea Electorala…

- Românii din strainatate mai au doar câteva zile pâna se mai pot înscrie pentru votul la alegerile prezidențiale. Premierul Viorica Dancila a anunțat ca înscrierea se prelungește pâna la 15 septembrie.

- Romanii din strainatate nu se mai pot inscrie la votul electronic pentru alegerile prezidentiale decat astazi. Astfel, pentru votul prin corespondenta erau la pranz, 31.716 de cereri, iar pentru votul in sectii sunt 29.937, potrivit site-ului www.votstrainatate.ro.

- Romanii din strainatate nu se mai pot inscrie la votul electronic pentru alegerile prezidentiale decat astazi. Astfel, pentru votul prin corespondenta erau la pranz, 31.716 de cereri, iar pentru votul in sectii sunt 29.937, potrivit site-ului www.votstrainatate.ro.

- Astazi este ultima zi de inscriere a romanilor din strainatate la votul pentru alegerile prezidentiale. Pentru votul prin corespondenta sunt, pana la momentul transmiterii acestei stiri,...

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis, joi, ca numarul alegatorilor din Diaspora care s-au inregistrat pentru votul prin corespondența la prezidențiale a depașit numarul celor care au optat pentru a vota la secție. Peste 11.100 de persoane au ales sa voteze prin corespondența, anunța MEDIAFAX.Citește…