Ilie Năstase mai vrea un copil, la 78 de ani! ”Vedem ce facem, cum facem…” La aproape 78 de ani, Ilie Nastase este preocupat de facut copii. Legendarul tenismen, Don Juan-ul de altadata, tatal unui baiat și patru fete, vrea sa-i indeplineasca acesta dorința soției sale, Ioana. Care, la 48 de ani vrea o fetița, conform spuselor nonconformistului Ilie Nastase. ”Toate femeile sunt frumoase, dar hai sa iti spun ceva: cea mai frumoasa este ultima! Vorbesc serios… Acum incercam sa avem si un copil (eu si Ioana). Si nu trebuie sa se supere nimeni. Cu ea traiesc astazi, cu ea impart timpul, cu ea dorm, cu ea merg in vacante. Ioana (fosta Simion -n.r.) vrea neaparat o fetita,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

