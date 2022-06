Franţa l-a pedepsit pe Macron? Coşmar la Élysée Alegerile legislative franceze s-au incheiat cu un rezultat „devastator”: președintele Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala. Acum presa internaționala iși exprima ingrijorarea legata de instabilitatea politica ce ar putea afecta țara. „Cosmar la Elysee” – titreaza Le Soir, iar Der Spiegel crede ca Franta l-a pedepsit pe Macron. Dincolo de umilirea lui Emmanuel Macron, la doua luni dupa realegerea sa, polarizarea parlamentului in trei tabere opuse creste riscul unei Franțe neguvernabile, analizeaza Courrier International. Lovitura suferita de Emmanuel Macron ii va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat statelor membre ale UE sa acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea la UE, a anuntat presedintele executivului UE, Ursula von der Leyen. „Comisia recomanda Consiliului, in primul rand, sa acorde Ucrainei o perspectiva europeana si, in al doilea…

- Prezent la conferința maraton educațional New Horizons organizata de societatea rusa Znanie (Cunoaștere), Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, dupa cum citeaza agenția de presa rusa de stat TASS, a tunat din nou impotriva Occidentului, referindu-se in special la UE și SUA. „Acțiunile…

- In contextul anuntului recent al candidaturilor Finlandei si Suediei la NATO, ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg a declarat luni ca tara sa nu are nicio intentie de a adera la alianta nord-atlantica, transmite dpa. „Avem o situatie geografica complet diferita. Avem si o istorie diferita…

- In vreme ce Finlanda și Suedia au anunțat ca vor, Austria pare sa nu fie deloc interesata sa adere la NATO. In contextul anuntului recent al candidaturilor Finlandei si Suediei la NATO, ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg a declarat luni ca tara sa nu are nicio intentie de a adera la…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu exclude faptul ca este foarte posibil ca Romania sa doneze Ucrainei circa 20 MiG-uri 21, avioane de lupta aflate in dotarea aviației militare romane și care sunt consemnate, acum, la sol, dupa mai multe incidente tehnice, „Este posibil, in functie de evolutia lucrurilor…

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. „UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor…

- Aproape 500 de oameni, care au ales sa plece de la foametea și de la viața grea din Asia ori Africa, spre Europa, cu vreo barca vai de mama ei, conform Organizației Internaționale pentru Migrații, au murit de la inceputul anului și pana in prezent. Oamenii s-au inecat in Marea Mediterana, inainte sa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, un mesaj pentru soldații ruși. „Astazi oamenii nu sunt executați. Mincinoșii din prima linie și șefii lor din Moscova ar trebui sa-și aminteasca: va veți petrece sfarșitul vieților dupa gratii. In cel mai bun caz”, a transmis Zelenski.…