FOTO/VIDEO. Cutremur devastator în Maroc. Sute de morți și pagube importante Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 pe Richter, a afectat centrul Marocului, potrivit presei internaționale. Aproape 300 de persoane au murit, iar peste 1.000 sunt spitalizate, au transmis, sambata dimineața, oficiali ai Ministerului marocan de Interne. Epicentrul seismului a fost la 71 km sud-vest de Marrakech, la o adancime de 18,5 km, conform US Geological […] The post FOTO/VIDEO. Cutremur devastator in Maroc. Sute de morți și pagube importante appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter, a afectat centrul Marocului, facand oamenii sa iasa in graba in strada. Aproape 300 de persoane au murit, potrivit Ministerului marocan de Interne. Epicentrul seismului, care s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, a fost la…

- Un cutremur puternic a zguduit centrul Marocului in cursul noptii de vineri spre sambata, provocand pagube materiale in mai multe orase, dar autoritatile nu au raportat imediat victime, scrie AFP, citat de Agerpres.Epicentrul acestui cutremur, cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter potrivit Institutului…

