- Conducerea Ministerului Apararii Naționale susține ca poporul nu are voie sa știe cați bani se cheltuie pentru pregatirea militarilor ucraineni. Aceasta informație e clasificata. Un document semnat de ministrul Apararii, Angel Tilvar, arata ca informațiile privind sumele pe care Romania le cheltuie…

- Ramașițele mai multor așezari dacice se inșiruie, ascunse in padurile de pe crestele munților, deasupra vaii Luncanilor din Hunedoara. De secole, ținutul cetaților dacice și-a pastrat aici infațișarea, nealterata. In unele locuri au fost ascunse comori prețioase, aratau oamenii, in trecut

- La scurt timp dupa manevrele militare cu arme nucleare ale Rusiei, Guvernul, intr-o sincronizare suspecta, a emis un regulament privind accesarea mecanismului de asistența internaționala ca raspuns la urgența nucleara. Tot ca o coincidența, luna aceasta, la Conferința internaționala pe acest sector…

- Printul Paul Phillipe al Romaniei, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, a fost depistat intr-un resort din Malta, la puțin timp dupa ce o instanța din Franța a refuzat predarea acestuia catre autoritațile din Romania, Acum, urmeaza sa se deruleze procedurile specifice fața de acesta,…

- Patru cetați dacice din Hunedoara iși intampina, in aceste zile, oaspeții, intr-o atmosfera relaxanta de primavara. Cele mai vizitate așezari dacice din Romania se afla in Munții Oraștiei

- Noile șosele construite in Munții Oraștiei au facut accesibil ținutul cetaților dacice, iar micile sate ascunse in munți au devenit repere turistice. De aici pornesc unele dintre cele mai spectaculoase trasee montane.

- Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, din Capitala, a anuntat intr-un interviu acordat News.ro ca a fost inregistrat primul caz de febra tifoida, in 2024, boala luata de un pacient adult dintr-o tara din Asia.Anul trecut, in Romania, au mi existat trei cazuri…

- Primele zile de primavara schimba infațișarea cetaților dacice din Munții Șureanu și le ofera oaspeților lor noi motive de a le vizita in aceasta perioada. Ies la iveala plantele de leac și florile despre care localnicii credeau ca au puteri magice