- Strazile din Tel Aviv au fost pline de protestatari, sambata, care i-au cerut demisia premierului Benjamin Netanyahu și un acord pentru eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas in Fașia Gaza. Organizatorii demonstrației, cea mai mare dupa 7 octombrie, spun ca au participat 120.000 de oameni.

- Conditiile pentru ajungerea la o ”incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ ”distrugerea” Hamas si ”eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP. Intr-un anunt surpriza facut vineri,…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a ordonat vineri, 24 mai, Israelului sa isi inceteze ofensiva militara de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru prevenirea unui genocid in enclava palestiniana, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Cea mai inalta jurisdictie a ONU arata in aceasta hotarare…

- Mii de israelieni au manifestat, sambata, pentru a cere guvernului premierului Benjamin Netanyahu sa faca mai mult pentru a asigura eliberarea ostaticilor detinuti in Fasia Gaza de catre gruparea islamista Hamas, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins vehement duminica solicitarea Hamas de incetare a razboiului din Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca asta ar menține gruparea islamista palestiniana la putere, care va reprezenta o amenințare pentru Israel, relateaza Reuters.Netanyahu…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat trimiterea unor delegatii in Egipt si Qatar, unde negociatorii incearca sa obtina eliberarea ostaticilor israelieni in cadrul unui posibil acord de incetare a focului in Gaza, a informat vineri biroul sau, potrivit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit despre conversația sa cu președintele american Joe Biden in ultima sa actualizare adresata cetațenilor israelieni. Cei doi au vorbit luni pentru prima data in mai bine de o luna, pe fondul unor diferente care s-au adancit din cauza razboiului din Gaza,…