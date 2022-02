Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Conform ISU Iasi, sapte persoane gasite in stop cardio-respirator au fost declarate decedate. Cinci persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs pe DN 28, in zona localitații Sarca din județul Iași. Coliziunea s-0a produs intre un autocamion, un autoturism și o ambulanța,…

- Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare (FIRAA) de la Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) va avea programe noi de studii atat la licenta, cat si la masterat. Conducerea facultatii si-a propus ca, din vara acestui an, la admiterea din iulie, absolventii…

- Conducerea țarii, insoțita de mai mulți oficiali, a depus astazi flori la Monumentul victimelor Holocaustului, din scuarul Garii. Astazi este Ziua Internaționala de comemorare a victimelor celei mari tragedii din istorie.

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat, joi, la Iasi, referindu-se la ultimele atacuri intre reprezentantii PSD si PNL, ca trebuie gasit un echilibru in functionarea coalitiei, explicand ca nu exista alta solutie politica la guvernare, anunța news.ro. Intrebat cum comenteaza ultimele…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din localitatea Ciurea, județul Iași, a ajuns la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Sf. Spiridon. El a suferit un traumatism cranio-cerebral frontal, dupa ce a cazut in timp ce iși urmarea soția cu toporul. Totul s-a intamplat in noaptea de vineri spre sambata,…

- O fetita de doar 11 ani din localitatea Butea a murit in cursul zilei de ieri imediat dupa terminarea orelor. Potrivit informatiilor oficiale, fetita se indrepta spre microbuzul scolar atunci cand i s-a facut subit rau. Fiind inca in apropierea scolii, cadrele didactice au fost cele care au sunat la…

- Un barbat a incercat sa jefuiasca locuința unui preot de mai multe ori, iar judecatorii l-au condamnat la 1 an și 6 luni de inchisoare, cu executare, pentru furt calificat și tentativa de furt calificat. Barbatul a incercat de nenumarate ori sa intre in casa preotului Potrivit oamenilor legii, barbatul…

- Certificatul verde este obligatoriu, conform legii, pentru intrarea in orice spatiu public neesential. Tanara se lauda, insa, ca a intrat fara document intr-un mall din Iasi. Reprezentantii centrului comercial spun ca nu vor sa comenteze cu privire la acest subiect.