Un tren care circula pe ruta Iasi – Brasov a lovit luni, 11 martie, un excavator al carui sofer nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. In urma accidentului, pasagerii si personalul feroviar nu au fost raniti. Locomotiva si infrastructura feroviara au fost avariate in urma impactului. Reprezentantii CFR SA au anuntat ca luni, in jurul orei 09.50, trenul IR 1541 a lovit un excavator al carui conducator auto nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, situata intre statiile Urechesti si Caiuti. “Din informatiile transmise de la fata locului, pasagerii si personalul feroviar…