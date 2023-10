Doi ucraineni risca sa stea șapte ani la inchisoare, dupa ce poliția i-a prins ca ascundeau un sistem rusesc de rachete și muniție in valoare de 765.000 de euro, au anunțat autoritațile, potrivit Sky News. Armamentul a fost „lasat in urma de trupele rusești in timpul ostilitaților” in Cernihiv, a declarat poliția regionala din Kiev. […] The post FOTO. Doi ucraineni, prinși ca au ascuns in curte un sistem de rachete antiaeriene abandonat de ruși, cu tot cu muniție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .