Stiri pe aceeasi tema

- 60 de elevi au fost premiați in cadrul Olimpiadei Republicane la Matematica. Competiția s-a desfașurat in perioada 01 - 04 martie 2024, la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” din Chișinau, anunța Ministerul Educației și Cercetarii.

- Elevii și profesorii de limba engleza au, deopotriva, nevoie de ocazii pentru a vorbi aceasta limba in mod „autentic”, in condițiile in care copiii și tinerii sunt mult mai mult expuși comunicarii in engleza in afara școlii. The post METODE DE STUDIU Invațarea limbii engleze prin schimburi internaționale…

- Nu exista niciodata un moment nepotrivit pentru a invața o limba straina. Chiar și la o varsta mai inaintata, invațarea unei limbi noi poate aduce numeroase avantaje și poate deschide ușa catre o lume plina de noi posibilitați și experiențe. In acest articol, vom explora avantajele invațarii unei limbi…

- In timp ce mulți dezvoltatori de jocuri cauta metode prin care sa foloseasca inteligența artificiala in dezvoltare pentru a reduce din costurile de producție, alții par sa o foloseasca inteligent, pentru a-și ajuta utilizatorii. Roblox, o platforma de gaming cu peste 70 de milioane de jucatori activi…

- Potrivit unui studiu efectuat recent, anul acesta, limba engleza nu se mai numara printre avantajele apreciate de angajatori. Alte limbi straine sunt, mai nou, la mare cautare pe piața muncii. Persoanele care le cunosc pot avea salarii bune. Iata despre ce este vorba.

- In calitate de angajat reprezinta un avantaj semnificativ sa cunoști o limba straina sau mai multe. Daca pana acum era important sa cunoști limba engleza, un studiu recent arata ca engleza nu mai este printre avantajele apreciate de angajatori, fiind inclusa printre cerințele obligatorii.

- In general, in Europa sunt disponibile pe scara larga atat filmele in limba originala, cat și versiunile cu subtitrare. Scopul principal al subtitrarilor este de a permite privitorilor sa ințeleaga dialogul din filmele a caror limba nu o cunosc.

- Astazi a avut loc la Filiala Oprișani a Bibliotecii Municipale ”Teodor Murașanu” Turda festivitatea de incheiere a Clubului de limba engleza gratuit pentru elevii din clasele primare turdene, organizat in acest an de Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda in parteneriat cu Afterschool Anima SRL.…